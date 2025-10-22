2025年で合併20周年を迎えた浜松市の小中学校などで今週から、これを記念した給食が提供されています。どれも地元を意識した献立になっています。 【写真を見る】合併20周年を記念した「おいしいに！！まるごと給食」を楽しむ浜松市の小学生 浜松市の曳馬（ひくま）小学校。10月22日の給食はその名も「おいしいに！！まるごと給食」。献立はじゃがいものコロッケに、いわしのつみれ汁などです。 今回、提供された給食は浜松市の