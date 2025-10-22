北海道内では１０月２２日、クマの出没が相次ぎました。砂川市内ではシャインマスカットを食べたとみられるクマが捕獲されたほか、岩見沢市では養鶏場のニワトリが食い荒らされました。あたりを見回す１頭のクマ。ビニールハウスに入って行く様子が確認できます。午前９時半ごろ、砂川市内の農園でクマ１頭が目撃されました。現場には警察やハンターが駆け付け、一時騒然となりました。（猟友会砂川支部池上治男支部