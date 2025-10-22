5歳の娘の遺体を自宅の冷凍庫に遺棄したとして、警察は静岡県掛川市に住む37歳の女を逮捕しました。容疑者の女は「5歳の娘が行方不明になった」と自ら警察に申告していたということです。 【写真を見る】事件の捜査をする掛川警察署 死体遺棄の疑いで10月22日に逮捕されたのは、静岡県掛川市大坂の無職の女（37）です。警察によりますと、容疑者の女は9月中旬、当時5歳の娘の遺体を自宅の冷凍庫の中に遺棄した疑いが持たれていま