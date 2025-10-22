JR北海道によりますと、2025年10月22日午後5時半ごろ、石勝線・新夕張～占冠駅間で、札幌から帯広に向かっていた特急列車がクマと衝突する事故があったということです。列車には乗務員と93人の乗客がいましたが、この事故によるけが人はいませんでした。クマと衝突した「特急とかち5号」は、車両点検ののち、衝突から約30分後に運転を再開しましたが、自動列車停止装置に不具合が見られたということです。このため、占冠駅ま