2025年10月22日、特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、北海道銀行山鼻支店の支店長・土田奈津子さんと行員・山崎真由美さんに札幌・南警察署から感謝状が贈られました。土田さんと山崎さんは9月25日、現金約150万円を振り込もうとしていた女性客に声をかけ、詐欺であることを見抜き、警察に通報して被害を未然に防ぎました。最初に声をかけた山崎さんによりますと、女性は当初、甥の車を買う資金として現金を振り込むと話していた