連日出没しているクマ。22日は岩手県の住宅街の公園に親子グマが現れました。22日もクマが目撃されました。盾を持つ警察官。その視線の先にいたのがクマ。しかも2頭。木の上にたたずんでいます。22日午後2時半ごろ、岩手県盛岡市の公園にいるところを近くの住人が発見しました。日が暮れた午後5時前、追い払うための爆竹を鳴らし、木からおりた親とみられるクマは走り去りました。しかし、木にはまだ子供とみられるクマが。その数