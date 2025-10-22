ファンを集めたイベントで選手とポーズをとるラグビー日本代表のジョーンズ・ヘッドコーチ（手前右）＝22日、東京都千代田区ラグビー日本代表が22日、東京都千代田区の丸ビルでファンを集めたイベントに参加し、オーストラリア代表とのテストマッチ（25日・国立競技場）に向けてジョーンズ・ヘッドコーチは「非常に大事な試合で、いい準備ができた。高い強度で80分プレーし続ければ勝機が見えてくる」と抱負を語った。子どもが