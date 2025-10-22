俳優のシム・ウンギョン（３１）、堤真一（６１）、河合優実（２４）、高田万作（１８）が２２日、都内で映画「旅と日々」（１１月７日公開）のプレミア舞台あいさつを、三宅唱監督（４１）と行った。「旅と日々」は漫画家・つげ義春氏の名作「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」を、「ケイコ目を澄ませて」「夜明けのすべて」などで世界的に注目を集める三宅監督が映画化。今年８月にスイスで開催されたロカルノ国際映画