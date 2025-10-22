俳優の小栗旬（４２）、韓国人女優のハン・ヒョジュ（３８）が２２日、都内で行われたＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「匿名の恋人たち」（配信中）のファンミーティングに共演の中村ゆり（４３）らと出席した。視線恐怖症の天才ショコラティエと、極度の潔癖症の製菓メーカーの御曹司によるロマンチック・コメディー。イベントではファンから匿名で恋愛相談が寄せられ「一歩踏み出すためにはどうしたらいいですか」という質問に対し、