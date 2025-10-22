秋田朝日放送 秋田県のツキノワグマ情報マップシステム・クマダスで、クマの出没を表す赤い印が重なるようにあるのが、秋田市上北手や南ヶ丘のエリアです。秋田赤十字病院や介護施設、特別支援学校などもあるこのエリアは、ほぼ毎日クマが目撃されていて、地図でみると緑に囲まれていることがわかります。周辺施設で対策を聞きました。 鼻をクンクンさせながら地面に顔を近づける１頭の子グマ。撮影者によると近くに親グマ