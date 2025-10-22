秋田朝日放送 秋田県湯沢市の中心部で男性を襲ったクマが住宅に居座ってから３日目です。クマは２２日も捕獲されず、湯沢市はこのあともクマが箱わなに入るのを待つ方針です。 ２２日朝も湯沢市中心部の住宅街にはパトカーが止まり物々しい雰囲気が漂いました。 湯沢市では２０日朝、市の中心部で男性４人がクマに襲われ、けがをしました。４人目の男性を襲ったクマは住宅の中に入り込み居座り続けています。 湯沢