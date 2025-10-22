秋田朝日放送 秋田県内の酒蔵で去年秋から冬にかけて仕込まれ清酒品評会に出品された日本酒が２１日、公開されました。 ９月に開かれた品評会には秋田県内３４の酒蔵から８９点が出品されました。夏の高温など酒造りに不安定な状況の中、いずれもきめ細かな温度管理などの工夫がほどこされました。 ２１日は酒蔵の関係者が出品された日本酒の味を確かめるきき酒会が開かれ、審査結果と照らし合わせながらそれぞれの蔵の技