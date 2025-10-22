秋田朝日放送 市街地でのクマの出没が相次ぐなか、秋田県横手市で２２日午後、秋田県内で初めて「緊急銃猟」が行われました。全国では４例目で、市街地の河川敷にいたクマ３頭に発砲しました。 警察と横手市によりますと、２１日午後６時すぎ横手市の観音寺の敷地に３頭のクマがいるのを近くを通りかかった人が見つけ警察に通報しました。体長などから親子のクマとみられます。付近には小学校があり２２日は臨時休校となり