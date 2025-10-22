米３０年固定金利は６．３７％に低下、住宅ローン申請指数は－０．３％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３７％と前回の６．４２％から低下した。住宅ローン申請指数は－０．３％と前回の－１．８％から再び低下。購入指数は１６６．０から１５７．３へ低下。借り換え指数は１１６８．０から１２１４．７へ上昇した。 USD/JPY151.81EUR/USD1.1586EUR/JPY175.87