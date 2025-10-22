ポンド売り強まる、英ＣＰＩが予想下回る伸びでドル円は１５１円台後半揉み合い＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ポンド売りが強まった。日本時間午後３時に発表された９月英消費者物価指数が前年比＋３．８％と市場予想＋４．０％を下回り、前回並み水準にとどまったことが背景。市場ではインフレ上昇に頭打ち感がみられたもよう。英中銀の利下げ観測につながっっている。ポンドドルは1.33台後半から前半へと急落し、そ