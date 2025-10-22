秋田朝日放送 高校野球経験者たちが母校の名前を背負って甲子園で戦うマスターズ甲子園に秋田南のＯＢが出場します。 マスターズ甲子園は高校野球のＯＢ・ＯＧが世代や経歴を越えて出身校別に同窓会チームを結成しもう一度甲子園を目指そうというものです。８月に開かれた県予選には１３校が出場しました。秋田南は決勝で能代を破り県予選初優勝。阪神甲子園球場で開かれる本大会出場を決めました。 秋