アメリカプロバスケットボールのNBA開幕戦、ロサンゼルス・レイカーズ所属の八村塁選手の結果です。八村選手はきょうの開幕戦に先発出場し35分あまりプレーして3ポイントシュートを3本成功させ9得点、4リバウンド、3つのアシストをマークしました。チームは109対119で敗れましたが、八村選手のNBAで日本人選手として最長、7年目のシーズンが始まりました。