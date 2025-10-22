長く公明党がつとめてきた国土交通相のポストですが、連立離脱に伴いおよそ16年ぶりに自民党の大臣が就任し、引き継ぎが行われました。22日午前、拍手の中、笑顔で国土交通省に初登庁した自民党の金子恭之新大臣。午後、公明党の中野洋昌前大臣から引き継ぎを受けました。自民党・金子恭之新大臣「よろしく、引き続きこれからもよろしくお願いします」公明党・中野洋昌前大臣「本当に信頼できる新大臣だというふうに思っております