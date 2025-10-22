Vaundyが、10月29日に「偉生人」を配信リリースする。 ■ファン待望の音源化 2025年は毎月1曲ずつリリースをしているVaundy。今年10曲目となる「偉生人」は、2021年にNHK大河ドラマ『青天を衝け』のインスパイアードソングとして制作され、音源のリリースはされぬまま同ドラマのスペシャルムービー内のみで聴けた楽曲。ファン待望の音源化として、解禁直後からSNSでは盛り上がりをみせてい