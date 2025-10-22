与野党が入り乱れた末の10月21日、高市早苗新内閣が発足した。ただ、高市首相が総裁選時から意欲を見せ、5人ほどと予想されていた女性閣僚の登用は、2人という結果となった。取材した大手紙政治部記者の解説。「総裁選の高市さん陣営で、推薦人集めに奔走した松島みどりさんと、陣営キャプテンに就いていた小野田紀美さん、ほかに片山さつきさんは確実とされていました。また、元外相の上川陽子さんらの名前があがっていました。