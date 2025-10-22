テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）が21日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。同局の中根舞美アナウンサー（25）のインスタグラム投稿を酷評した。「視聴者からのご意見や苦情」のコーナーで、「中根アナはインスタグラムをやっていますが、この番組の宣伝をほとんどしないで、大学生が遊びに行った時のような“オシャレ風”写真ばかり載せています。たまには宣伝