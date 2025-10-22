石川県は22日、能登半島地震の災害関連死に関する審査で、新たに7人の認定が決まったと発表した。関連死は新潟、富山両県の13人を含め計451人となる見込み。死者の累計は、建物倒壊などによる「直接死」228人と合わせて679人に上る見通しとなった。七尾、輪島両市と内灘、穴水両町が計18人を審査。うち認定が決まったのは七尾市1人、輪島市4人、穴水町2人。各市町が近く正式に認定する。11人は地震と死亡の因果関係が認めら