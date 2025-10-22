高市首相は上野厚生労働相に対し、現行の労働時間規制の緩和を検討するように指示した。上野氏が２２日の就任記者会見で明らかにした。現行では時間外労働の上限は原則「月４５時間、年３６０時間」と定められている。政府は従業者の選択と健康維持を前提に、働き方改革を進めていく方針だ。上野氏は、２１日に厚労相に任命された際に指示されたと明かし、「誰もが働きやすい労働環境を実現する必要性や、上限が過労死認定ライ