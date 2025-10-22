歌い手のＡｄｏが２１日放送のＴＢＳ系「バナナサンド」（火曜・午後８時）にゲスト出演し、ネットが仰天した。人気企画「ハモリ我慢ゲーム」に登場。ハモリ隊の合唱につられ、１曲目にＫｉｎｇＧｎｕ「白日」で失敗。２曲目には自身の「私は最強」を歌ったが、わずかに音程を外してしまいまさかの失敗に。「いやぁ〜ちょっと。ショックですね〜」と悔しさをにじませた。これまで出演してきた番組と同様、障子越しのシルエ