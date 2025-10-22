AKB48のエース・小栗有以の初のフォト＆スタイルブックが12月5日（金）に発売されることが決定した。 AKB48・小栗有以 AKB48・小栗有以 撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、小栗の魅力を余すところなく掲載。また、本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も必見。小栗と一緒に旅をしている気分を楽しめる。 さらに“崩れない”で話題となったメイクや愛用