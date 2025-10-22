楽天は２２日、東京都内でスカウト会議を行った。全体で６０人程度までリストを絞り、１位指名は投手を明言した。今年は６月の全日本大学野球選手権で優勝した東北福祉大からエース右腕の桜井頼之介投手や１５０キロ超の直球が魅力の堀越啓太投手が、仙台大からは両打ちのパワーヒッター・平川蓮外野手や大学日本代表にも選ばれた左腕の渡辺一生投手が、仙台育英からは最速１４７キロ左腕の吉川陽大投手や高校通算３２本塁打の