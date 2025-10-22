通勤の途中、突然見ず知らずの人に「千円貸して」と言われました。怪しい態度に違和感を感じ、断ったのですが、常習犯だったことが判明。これは筆者が『千円くれくれ男』に遭遇したときのエピソードです。 突然の声かけ ある朝、通勤途中に若い男性から「すみません」と声をかけられました。道でも尋ねられるのかと思い立ち止まると、彼は切実そうな顔でこう言いました。 「財布を無くしてしまったんです。家に帰りたい