俳優の芳根京子が21日、自身のインスタグラムを更新。自身初となる出来事の“報告”を行った。【写真】意外にも…初めての経験を報告した芳根京子芳根は、肩出し衣装の写真などを添えて「この度初めてのカレンダーを発売させていただきます！12月分のいろんな衣装、ヘアメイクでとっても楽しい撮影でした！2026年、皆様の日常を少しでも彩ることができたら嬉しいです。是非ゲットしてくださいねっ。そしてイベントも予定してい