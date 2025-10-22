石川県小松市で、私有地の山に無断で侵入し、水晶を勝手に採掘する人があとをたちません。市は対策を強化しています。地元住民「危険を冒してまで水晶をとりに行くなんてね」「地元の人たちでも（水晶を）大事にしてとらないようにしておいている」石川県小松市。地元住民も愛する「水晶」が無断でとられる被害が出ているといいます。被害が出ている場所というのが、通称「水晶山」と呼ばれる山。Nスタは山の所有者に許可を得て、