日本郵便が配達員の飲酒確認の点呼を適切に行っていなかった問題で、国は新たに、県内3つの郵便局に対し、一定期間、車両の使用を停止する行政処分を行いました。国土交通省・北陸信越運輸局によりますと、きょう処分を受けたのは、県内では高岡市の福岡郵便局、富山市の大沢野郵便局、黒部市の黒部郵便局です。福岡郵便局は車両1台が対象で151日間、大沢野郵便局は車両3台で最大40日間、黒部郵便局は車両5台で最大24日間、それぞ