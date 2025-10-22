5人組K−POPボーイズグループのTOMORROW X TOGETHERが22日、都内で日本3rdアルバム「Starkissed」発売記念ショーケースを行い、日本での5大ドーム公演決定を発表した。気温約10度。冬が近づく寒さを忘れさせるような、熱気あふれるパフォーマンスとうれしい知らせを届けた。日本オリジナルの新曲「Where Do You Go？」で幕を開け、ファンのハイテンションなかけ声に押され、会場のボルテージも一気に上がった。合間のトークセッシ