10月21日発売の『FLASH』の表紙・巻頭を、相楽伊織が飾っている。【写真】美ヒップを大胆に見せたデジタル写真集の表紙カット乃木坂46を卒業後、女優、タレントとして活動している相楽伊織。グラビアでの活躍も目覚ましい彼女がこのたび『FLASH』の表紙、巻頭に登場した。10ページにわたる巻頭グラビアは微笑みから妖艶な表情まで、まさに表現者と呼ぶにふさわしい構成だ。インタビューでは今月末から始まる出演舞台についても語っ