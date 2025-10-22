和田アキ子が、本日10月22日にリリースした『和田アキ子 オールタイムベスト』より収録曲「思い出をこえて」のMVを公開した。 （関連：【映像】和田アキ子、オールタイムベスト収録曲「思い出をこえて」MV） 本楽曲は、10-FEETの提供によるもの。公開されたMVは和田のスタジオライブ映像となっており、力強く歌い上げる楽曲と合間に映る和田の優しい表情が印象的な映像に仕上がっている。 またオӦ