英国発のオーディオブランド・KEFは、アンプを内蔵したオールインワン・アクティブスピーカー『Coda W』を発表した。1971年に登場した初代「Coda」シリーズの精神を現代的に再構築し、HiFiサウンドをより身近にすることを目指したモデルである。 （関連：【画像】KEF、オールインワン・アクティブスピーカー『Coda W』《詳細・デザイン一覧》） KEFの直営店「Music Gallery