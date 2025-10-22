川崎フロンターレのバンディエラ、中村憲剛氏は19日に自身のXを更新。「昨年行われた引退試合の売上の一部を、川崎市サッカー協会さまに寄付させていただきました」と報告した。中村氏は2003年のプロデビューから2020年の現役引退まで川崎一筋でプレー。同クラブで3度のJ1優勝、1度の天皇杯優勝を含む計7つのタイトルを獲得した。昨年12月14日に、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで『明治安田 presents 中村憲剛 引退試合』を