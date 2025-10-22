八重山地方では、２３日にかけてうねりを伴う高波や土砂災害に警戒してください。沖縄本島地方と先島諸島では、２４日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。 【画像】全国の天気を地方ごとに ［気象概況］沖縄地方は、前線や熱帯低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。［雨の実況］降り始め（１９日００時）から２２日１６時までの降水量（アメ