長崎の老舗純喫茶が23日、新たな店舗をオープンします。 長崎市の大型複合商業施設、みらい長崎ココウォーク3階に23日オープンする「喫茶ウミノ」 1955年に長崎市の観光通りで創業した70年続く老舗で、当時からレシピがほとんど変わらないというミルクセーキやフルーツサンドが看板商品です。 （ニップンウミノ 池田 真人 社長） 「長崎の、県外のお客様に喜んでいただける店を作っていきたい。