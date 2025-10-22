２３日に開催されるプロ野球ドラフト会議を翌日に控え、２２日は巨人が１位指名を公表したが、前日までの事前公表は３球団にとどまった。本番では創価大の立石正広内野手、健大高崎高の石垣元気投手らが競合する可能性がある。巨人はこの日、最速１５２キロ左腕の社会人・鷺宮製作所の竹丸和幸投手を１位指名することを公表。榑松伸介スカウトディレクターは「今年の補強ポイントは左の先発ローテーションを担える素材。左投手