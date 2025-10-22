イオン九州は、長崎市などでスーパーを展開する子会社の「ジョイフルサン」を来年3月に吸収合併すると発表しました。 市民に親しまれてきた「ジョイフルサン」の店名が消える見通しとなりました。 長崎市と時津町にスーパー10店舗を展開するジョイフルサン。 イオン九州が今年7月、完全子会社化していましたが、来年3月1日に吸収合併すると発表しました。 店名は12月から順次イオングループのブ