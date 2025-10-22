東京都世田谷区にある2階建ての住宅で火事があり、この家に住む2人のうち、1人が逃げ遅れている可能性があります。【映像】火災現場の様子22日午後7時前、東京都世田谷区の2階建ての住宅で1階と2階が燃える火事がありました。警視庁などによりますと、この火事でポンプ車など29台が消火にあたっていますが、現在も延焼中です。この家に住む2人のうち、1人が逃げ遅れた可能性があり、消防が対応に当たっています。現場は