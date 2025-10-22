俳優の山田孝之が２０日に４２歳の誕生日を迎えた。インスタグラムで「４２才になれました。皆様ありがとうございます。６０キロの鮪は強かったです」とつづり、船でマグロを持った写真をアップ。釣り上げたとみられるマグロがドカーンと大迫力なのだが、それ以上に山田のビジュアルが気になってしょうがない。場所も相まって海賊を思わせる、もっさりヒゲもじゃで変貌ぶりが衝撃的。コメント欄には「だいぶ誰だかわからなく