友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回は、Ray WEB編集部は読者に、ひとり暮らしでの悩みをを聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞夜道であやしい男性に遭遇した主人公。身の危険を感じて逃げようとすると、その男性は主人公を追いかけてきます。主人公はこのピンチを乗り切ることができるのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部