京急の事故総合対応訓練で、倒木をチェーンソーで伐採する作業員＝１６日、横須賀市舟倉京浜急行電鉄（横浜市西区）は１６日、横須賀市舟倉の久里浜工場で「鉄道事故総合対応訓練」を実施した。同社やグループ会社、横須賀南署、市消防局の関係者ら約５５０人が参加し、乗客の避難誘導や重傷者の救出・搬出、復旧作業の手順を確認した。訓練は、津久井浜−三浦海岸間を走行中の電車が倒木に衝突して脱線し、倒木がドアを突き破