西武・広池浩司球団本部長（５２）が２２日、ドラフト前日の編成会議後に報道陣の取材に対応し、米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０＝花巻東）について「非常に難しい判断がある」と語った。高校通算１４０発を放った?和製大砲?について広池球団本部長は「あれだけ振れる選手はなかなかいないし、左であれだけ飛ばす能力がある選手は非常に貴重。素晴らしい選手だとは思っている」と評価した。その一方で「佐々木