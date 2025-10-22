友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回は、Ray WEB編集部は読者に、ひとり暮らしでの悩みをを聞いて漫画にしてみました。今回のテーマは「ひとり暮らし」です。大学入学をきっかけに、ひとり暮らしを始めた主人公。しかし、初めてのひとり暮らしは、悩みがいっぱいあるようで……。バイトの帰りに夜道を歩いていたところ、刀らしきものを振り回していた男性に遭遇