韓国の５人組ボーイグループ「ＴＯＭＯＲＲＯＷ×ＴＯＧＥＴＨＥＲ」が２２日、都内で日本３枚目のフルアルバム「Ｓｔａｒｋｉｓｓｅｄ」の発売記念ショーケースを行った。野外でのショーケースに、リーダー・ＳＯＯＢＩＮは「雨も降って寒い中、来て下さってありがとうございます」と感謝。タイトル曲の「Ｃａｎ’ｔＳｔｏｐ」など４曲をパフォーマンスし、ＢＥＯＭＧＹＵは「いつもＭＯＡ（ファンネーム）のみなさんがたく