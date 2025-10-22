大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が、２０２７年に開催される国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」が再びコラボする。開催５００日前にあたる１１月４日から、横浜の銘菓に２つのキャラクターがパッケージにあしらわれた「ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン」が発売される。また、発売即完売したコラボ商品のクリアファイル、アク