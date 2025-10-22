俳優の小澤征悦が２２日、都内で行われた「ＥＴＨＩＣＡＬＤＥＳＩＧＮＷＥＥＫＴＯＫＹＯ２０２５」に出席した。人や環境などに配慮した様々な企業の取り組みを紹介するイベント。環境に配慮した自身の取り組みを問われた小澤は「コンポストに残った生ゴミとかを混ぜて入れてます」と回答。さらに、「炭酸飲料とかはラベルをはがさないと分別できないのではがしてましたけど、最近はラベルレスを買って、飲んだらすす