「ノートオーラ」が安全性能を中心にアップデート日産は2025年8月28日、一部仕様を向上した上質コンパクトカー「ノートオーラ」を発売しました。今回の改良では主に安全装備が更新されたようですが、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。日産の新「ノート オーラ」何が変わった？の声も【画像】超カッコイイ！ これが日産の「小さな高級車」です！ 画像で見る（30枚以上）ノートオーラは、同社のベーシッ