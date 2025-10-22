１３日、農作物を収穫する大学生。（北京＝新華社配信／劉希玲）【新華社北京10月22日】中国北京市西部、門頭溝区の下清水村でこのほど、収穫祭が行われ、村民と大学生が一緒に秋の実りを祝った。永定河のほとりに位置する同村は、キヌアやアワ、コーリャン、ヒマワリなどを栽培し、農業とエコツーリズムを融合させた農村発展モデルを形成している。ここ数年は多くの大学とも連携し、農産物の加工開発や学生の実習拠点づくりを進